Joven de 22 años falleció tras someterse a liposucción en clínica que tenía varias quejas

Una muchacha de 22 años murió en la ciudad de Monterrey, en México, tras someterse a una cirugía estética en una clínica que tenía diversas denuncias en redes sociales. El centro de belleza ofrecía constantemente operaciones 2x1.

La fallecida, Cinthia Lizeth acudió a la clínica “Elohim Servicios Integrales Estéticos”, para que le hicieran una liposucción de brazos, abdomen y cirugía de glúteos, todo por 4 mil pesos, una oferta inigualable, que al final le costó la vida.

Tras la muerte, ocurrida en el quirófano, los médicos desaparecieron, fue el personal administrativo que informo a la policía. La clínica contaba con varias denuncias y quejas en Facebook sobre malas prácticas y tratos en los procedimientos

“No sé si ella sabía si trabajan bien o no, se le hizo fácil meterse ahí, no tenemos palabras, no lo podemos creer, yo le dije a mi hija que no fuera, pero luego me dio un beso y ya jamás la volví a ver”, lamentó César Vega, padre de la joven.