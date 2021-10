Facebook: empleados no pudieron entrar a los edificios de la empresa porque sus tarjetas dejaron de funcionar

Varios empleados de Facebook no pudieron ingresar, este lunes, a los edificios de la compañía debido a que sus tarjetas dejaron de funcionar y no les permitieron abrir las puertas.

La reportera de tecnología de The New York Times, Sheera Frenkel, manifestó que un trabajador de la empresa de Mark Zuckerberg le contó que los empleados de la empresa no pudieron ingresar a las instalaciones, durante esta mañana, para evaluar la magnitud de la interrupción en la red porque "sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas".

Por otro lado, el periodista Ryan Mac informó que las herramientas de comunicación interna que los empleados de Facebook utilizan para trabajar, como lo es la aplicación Workplace, también quedaron inactivas.

PÉRDIDAS DE FACEBOOK

Los reportes al interior de Facebook indicaron que las acciones de la empresa cayeron un 5,39 %, de acuerdo con los datos de la bolsa NASDAQ. Asimismo, el patrimonio personal de Zuckerberg, se habría reducido casi 7 mil millones de dólares durante las primeras horas de este lunes.