Asesor de Joe Biden inicia gira por LA para armar plan económico frente a China

Recogerá ideas para proyecto de infraestructuras alternativo al "One Belt, One Road", que impulsa el gigante asiático. Foto: medios digitales.

El asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Daleep Singh, inicia este lunes una gira por Colombia, Ecuador y Panamá, con el fin de dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Washington quiere contrarrestar el avance de China

Singh llegó el domingo a Colombia en un viaje que durará hasta el jueves y donde se reunirá con los presidentes colombiano, Iván Duque, y ecuatoriano, Guillermo Lasso, respectivamente.

También recogerá ideas de ministros y representantes de sectores para un proyecto de infraestructuras que Biden planteará como alternativa al proyecto chino "One Belt, One Road" (Una ruta, un cinturón).

CON CAPITAL PRIVADO

En junio, Biden convenció al resto de países del G7 (los siete países más desarrollados) par lanzar juntos la iniciativa "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) y que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

La iniciativa que desarrolla la Casa Blanca esta prevista para ser presentada "a principios del año que viene", señalan fuentes anónimas desde el ejecutivo norteamericano citadas por EFE.

"La idea es ofrecer un producto que refleje nuestros valores, con altos estándares de medio ambiente y laborales y con una transparencia completa en los términos financieros".

Se espera que el futuro plan de EEUU movilice capital del sector privado para impulsar proyectos en cuatro ámbitos: el clima, la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la igualdad de género.