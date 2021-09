César Hinostroza: Justicia española rechazó solicitud de asilo para ex juez supremo

La Audiencia Nacional de España rechazó conceder el asilo al exjuez supremo, César Hinostroza, cuya extradición a su país, aprobada por esta corte española, quedó paralizada mientras se resolvía su petición de asilo por persecución política.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una resolución conocida este jueves, rechazó el asilo, tras un recurso interpuesto por el exjuez peruano en 2019, después de que fuera rechazada su petición en 2018.

Los magistrados descartaron “que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente", o “que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales".

¿QUÉ ARGUMENTABA EN SU PETICIÓN?

Hinostroza se declaraba víctima de una "trama" encabezada por el expresidente, Martín Vizcarra. Sin embargo, la Sala observó que ya no es mandatario de Perú, y no existen "datos objetivos" que concluyan que el ex Jefe de Estado esté al frente de la trama que se relata.

Fuente: EFE...