Vladimir Putin quiere los Juegos Olímpicos de 2036 para Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene en la mira que Rusia pueda ser sede de las Olimpiadas de 2036.

"Confío en que los principios del movimiento olímpico no se subvertirán y no habrá añadidos de carácter político. En ese caso no descartamos que Rusia pueda acoger las Olimpiadas. Y el Lejano Oriente, Vladivostok, es un espacio prometedor", afirmó durante su intervención en el Foro Económico Oriental.

En otro momento, el mandatario ruso reconoció que la organización de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos es "bastante costosa", pero señaló que tiene su parte positiva, ya que impulsa el desarrollo de la infraestructura en las ciudades sede.

Como se recuerda, Rusia acudió a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio con más de 300 atletas sin bandera, debido a una sanción impuesta por los organizadores.