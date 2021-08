Afganistán: mujeres desafían al talibán para no volver a restricciones

A través de redes sociales se difunden cada vez más imágenes de protestas."No renunciaremos a nuestro derecho a la educación, al trabajo y a la participación política y social", dicen. Foto: AFP.

Algunas mujeres han comenzado a desafiar a los talibanes en Afganistán, ante el temor de que vuelvan las restricciones que impusieron contra ellas en su anterior régimen. Han realizado protestas públicas para exigir a los insurgentes ser incluidas en su gobierno en formación o su derecho a seguir trabajando.

Cada vez circulan más imágenes de mujeres con pancartas y alzando consignas contra el talibán en todo el país, símbolo de resistencia de periodistas, activistas y trabajadoras que se oponen a este retroceso.

Trabajadoras de oficinas gubernamentales y activistas salieron a las calles de Kabul para pedir roles en la nueva Administración, además de mantener sus empleos en el estado, informaba el canal afgano Tolo.

NO CEDERÁN DERECHOS

"El pueblo, el gobierno y cualquier funcionario que vaya a formar un Estado en el futuro no puede ignorar a las mujeres de Afganistán", expresaron.

"No renunciaremos a nuestro derecho a la educación, el derecho al trabajo y nuestro derecho a la participación política y social", dijo ante cámaras la activista Fariha Esar.

A pesar de las reducidas manifestaciones, estas han ido tomando fuerza al pasar de los días al recordar cómo eran recluidas en sus hogares las mujeres entre los años 1996 y 2001.

DESMIENTEN DECLARACIONES

Aunque los talibanes han asegurado con insistencia que las mujeres podrán continuar con sus estilos de vida tal como hasta ahora con los límites que fija el islam, trabajadoras y periodistas dicen que no es así.

"Quería volver a trabajar, pero lamentablemente no me dejaron. Me dijeron que el régimen ha cambiado y no se puede trabajar", decía la presentadora de televisión Shabnam Dawran.

Entre otras cosas, se recuerda también a los talibanes por su dura restricción a las mujeres, que no podían salir de casa sin la compañía de un hombre o debían vestir el "burka" hasta la caída del régimen en 2001.