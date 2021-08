Papa Francisco insta a Latinoamérica a vacunarse como un "acto de amor"

El papa Francisco hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19 "es un acto de amor. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19," expresó el pontífice en un mensaje para la iniciativa estadounidense "It's Up to You" (De ti depende).

Explicó que "las dosis traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros". El máximo representante de la Iglesia Católica participó en una campaña dirigida a fomentar la confianza en los inmunizantes contra el coronavirus, junto a arzobispos y cardenales de América Latina.