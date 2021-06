España permite desde hoy entrada de turistas vacunados contra COVID-19

El país espera poder recuperar poco a poco un sector clave, gravemente perjudicado por la pandemia COVID-19. Foto: Medios digitales.

Desde este lunes 7 de junio, España permite la entrada de viajeros que acrediten haber recibido la vacuna completa de la COVID-19, así como la llegada de cruceros internacionales, a poco de iniciarse la temporada turística de verano (más importante del año).

Todos los pasajeros que lleguen al país vía aérea o marítima deberán llenar antes de la salida un formulario online de control sanitario sobre vacunación, tener una prueba diagnóstica de coronavirus o de recuperación tras haber sufrido la enfermedad.

Para fronteras terrestres, los mayores de seis años de países o zonas de riesgo que lleguen a España deberán disponer de alguna de las certificaciones citadas.

HACIA LA RECUPERACIÓN

No obstante, no pueden ingresar los viajeros provenientes de Brasil, India y Sudáfrica por la alta incidencia de variantes COVID-19. España pondrá a prueba su certificado verde digital, código QR consensuado por los países de la UE que avala que el turista no tiene COVID.

Siendo una potencia turística mundial, España espera poder recuperar poco a poco el sector, perjudicado gravemente por las restricciones internacionales de viaje por la pandemia.