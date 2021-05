Azafata contó que la despidieron porque no habían uniformes de su talla

Por su parte, la empresa que la contrató se comunicó con ella para ofrecerle volver a trabajar. Captura de video (Instagram)

Con indignación e impotencia una azafata de Fitur identificada como Alba Nevado, contó que la despidieron porque no había un uniforme de su talla. El hecho ocurrió en España.

“Estoy súper indignada porque pensé que nunca me podía pasar esto. A mí me habían contratado como azafata para estar durante Fitur. Ayer tuve la formación, ayer me dieron el uniforme de talla única. Cuando llegué a casa me lo probé y evidentemente a mí eso no me estaba bien. Conté ese problema a los jefes y me dijeron que me pasara por la mañana, que me podían dar una talla 42 y que si no tendría que ir con traje negro (...)”, contó la agraviada.

Sin solución

Posteriormente, narró que le hicieron pasar vergüenza y que finalmente la mandaron a su casa porque “no podía trabajar sin uniforme”.

“Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como mi imagen fuese lo único que sirviera para trabajar en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida para como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí”, señaló.

En un segundo video, la muchacha dejó en claro que fue contratada por la empresa Best Way y que ellos se comunicaron tras conocer el caso para ofrecerle volver a trabajar con un uniforme de su talla, pero Alba Nevado lo rechazó. “No estoy en condiciones físicas, psicológicas o mentales como para atender al público de una manera agradable y simpática”.

Justificación

Finalmente contó que desde la empresa le justificaron que por la “escasez de fabricación y presupuesto en cuanto al uniforme” no había uno de su talla.