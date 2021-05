Gobierno de Venezuela aumenta el salario mínimo casi un 300%

Desde Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro, reveló que se propuso como "meta de vida" recuperar este 2021 el más alto nivel el salario mínimo de los trabajadores. El anunció lo realizó luego de que el ministro del Trabajo de esa nación anunciara el aumento del salario integral de 3.600.000 bolívares a 10 millones, pasando del equivalente a 64 centavos de dólar a unos 2,40 dólares.

Maduro reconoció que este ingreso no es suficiente y afirmó: "Me he propuesto la meta de que en el año 2021 nosotros vamos a recuperar al más alto nivel el salario mínimo, el salario social, el salario mínimo integral, todas las contrataciones colectivas y la vida de la clase obrera venezolana, y me propongo esto como meta de vida".

Cabe señalar que esta cifra, con el bono de alimentación en Venezuela representa ahora 3,50 dólares. Justo para que los venezolanos puedan comprar un kilo de queso y un litro de leche, en otras palabras, Incluso después de un llamativo aumento, el salario mínimo no alcanzará ni para un kilo de carne.