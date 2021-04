Putin: Occidente "lamentará" provocación a Rusia "como hace mucho no lo hacen"

El presidente de Rusia lanzó advertencia tras acusar a potencias occidentales de "actos inamistosos" en discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Federal.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este miércoles a Occidente que "lamentará" cualquier provocación contra los intereses del país. Añadió que la respuesta en este caso será "asimétrica, rápida y dura".

"Lo lamentarán como hace mucho que no lo hacen", señaló el mandatario en el discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Federal. En este sentido, llamó a las potencias occidentales a no cruzar "las líneas rojas" y no confundir con "debilidad" "las buenas intenciones" del Kremlin.

"No cesan los actos inamistosos contra Rusia. Los intentos por cualquier motivo o incluso sin motivo de acusar a Rusia se han convertido entre algunos países en una especie de deporte", expresó Putin.

"HAN SOBREPASADO LOS LÍMITES"

Este acusó abiertamente a Occidente de organizar un golpe de Estado en Bielorrusia, que incluía el asesinato de su líder, Alexandr Lukashenko, de corte autoritario. "Eso ya es demasiado. Han sobrepasado todos los límites", aseguró.

Indicó que Moscú se comporta de manera "contenida" y "a menudo" no responde a actos "inamistosos" e incluso ejemplos de "desfachatez". Como se sabe, Rusia impuso sanciones y expulsó a 10 diplomáticos de EEUU la semana pasada.

Ello en respuesta a medidas similares de Washington por injerencia en las elecciones presidenciales de 2020 en las que fue elegido Joe Biden, entre otros.