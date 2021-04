OMS advierte que aún no hay datos para recomendar combinar diferentes vacunas

En Francia decidieron que la segunda dosis para las personas menores de 55 años que recibieron una primera de AstraZeneca sea de Pfizer-BioNTech y Moderna. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que aún no hay datos suficientes que recomienden la combinación de dosis diferentes a la primera vacuna.

La decisión de Francia coincide con la de no inocular con las dosis de AstraZeneca por el riesgo de sufrir trombos. La portavoz de la OMS Margaret Harris dijo que “no hay datos adecuados como para decir que esto es algo que se puede hacer, así que en estos momentos no podemos recomendar la combinación de vacunas”.

Agregó que el tema se encuentra en estudio, de acuerdo a la sugerencia que realizó el grupo de expertos que asesora a la organización en el campo de la inmunización. Harris señaló que la OMS continúa revisando los datos presentados por los fabricantes de las vacunas CanSino y Sinopharm de China y Sputnik V de Rusia.