Hombre con “superanticuerpos” contra la COVID-19 da esperanza a los científicos

En los Estados Unidos, un escritor llamado John Hollis, de 54 años, pensó que iba a contraer el nuevo coronavirus COVID-19 cuando un amigo con el que compartía vivienda se infectó y enfermó gravemente en el pasado abril.

"Fueron dos semanas en las que sentí mucho miedo", dice Hollis. "Durante dos semanas esperé que la enfermedad me golpeara, pero nunca ocurrió". El escritor pensó que había tenido buena suerte por no contraer la enfermedad pero esa no fue la razón.

En julio de 2020, de manera absolutamente casual, Hollis participó como voluntario en un estudio científico sobre el virus que se estaba desarrollando y descubrió que no sólo había contraído el SARS CoV-2 y en su cuerpo tenía superanticuerpos que le hacían permanentemente inmune a la enfermedad.

Cabe señalar que su caso es una nueva esperanza para que la ciencia pueda hacer frente a la pandemia que azota a la humanidad desde el año pasado.