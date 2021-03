EEUU: Joe Biden defiende su política migratoria ante críticas

En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ofreció su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, donde aseguró que no se disculpará por revertir parte de la política migratoria de Donald Trump.

Esto lo manifestó luego que se haya producido un aumento de personas que tratan de cruzar la frontera con México en las últimas semanas y el demócrata brindó durante más de una hora respuestas en materia de política internacional, pandemia y su futuro.

"No me disculpo por poner fin a programas que no existían antes de que Trump asumiera la Presidencia y que tienen un impacto increíblemente negativo en la ley, el derecho internacional y la dignidad humana", señaló el mandatario norteamericano.

Cabe agregar que Biden confirmó en la rueda de prensa su intención de presentarse a una reelección y abordó temas de política exterior como China, Corea del Norte y Afganistán.