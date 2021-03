Agencia Europea de Medicamentos está "convencida" de beneficios de vacuna AstraZeneca

EMA declaró que, pese a potenciales riesgos, fármaco presenta mayores virtudes. Tras reunirse con expertos de OMS, se espera que este jueves divulgue sus conclusiones.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se declaró "firmemente convencida" de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores que sus potenciales riesgos. Ello luego de que se suspendiera su aplicación en varios países.

Se espera que la EMA divulgue sus conclusiones este jueves, luego de haberse reunido con expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante Emer Cooke, directora ejecutiva, declaró que están "firmemente convencidos" de los beneficios del fármaco.

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades de coagulación.

"AÚN NO HAY PRUEBAS"

Sin embargo, Cooke dijo que "Al día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados".

Las declaraciones fueron tomadas con optimismo por mandatarios como Emmanuel Macron (Francia) y el primer ministro italiano Mario Draghi. Las muertes por la pandemia en Europa superaron las 900 000 este martes. La región ya es la más enlutada del mundo en cifras absolutas.