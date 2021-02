Científico explica cómo se logró crear vacunas en tan poco tiempo

La velocidad con la que se obtuvieron las vacunas contra la COVID-19 ha despertado muchas teorías sin valor científico que son difundidas en todo el mundo por movimientos antivacunas.

Lo que se olvida, sostienen expertos, es que la ciencia ya tenía un camino andado al haberse enfrentado en el 2003 a la primera versión de este mismo virus, por lo cual esta vez la carrera no comenzó de cero.

“Es posible que el público no sepa o no aprecie algunas cosas importantes previas a esta pandemia. En primer lugar, hay que recordar que en el año 2003 ocurrió la epidemia del SARS-CoV-1. Eso fue en China, afectando varios países, pero felizmente no explosionó como lo ha hecho ahora el SARS-CoV-2 o COVID-19”, detalló a la agencia Andina Sergio Recuenco, médico epidemiólogo de la Universidad Mayor de San Marcos.

GRANDES APORTES

“Gracias a toda la tecnología hemos podido conocer la secuencia genética del COVID-19 en tiempo récord. Además, la secuencia genética del nuevo coronavirus se publicó internacionalmente (enero 2020) para que cualquier científico del mundo pueda elaborar una vacuna y conocer mejor esta enfermedad”.

Todos estos elementos, afirma el experto, explican cómo se han podido desarrollar tantas vacunas en menos de un año y empezar ya mismo con los ensayos.

“No debemos olvidar tampoco que cuando recién estaba iniciándose la pandemia, la urgencia de una vacuna era tan grande que se dieron muchas donaciones de cantidades enormes de dinero para investigación. Se hablaba de centros que accedían a 400 o a 800 millones de dólares para el desarrollo de vacunas, algo no visto antes”.