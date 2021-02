Francia aprueba uso de los tests de saliva en escuelas y asilos de ancianos

Para realizar este test los especialistas brindan una serie de recomendaciones, a fin de no alterar los resultados. Foto: Reuters

Las autoridades de Francia aprobaron el uso de los tests de saliva en escuelas y asilos de ancianos, a fin de facilitar la detección de la COVID-19 en personas asintomáticas.

Por su parte, Olivier Véran, ministro de Salud, manifestó que estas pruebas serán distribuidas en colegios y universidades, debido a que son menos invasivos y pueden utilizarse con facilidad en niños.

Los tests de saliva pueden realizarse en laboratorios o mediante kits de autodiagnóstico que deben ser devueltos a un centro especializado en un plazo no mayor de cinco horas.

Recomendaciones

En ese sentido, se recomienda que las personas no recojan la muestra 30 minutos después de fumar, comer o lavarse los dientes, para no alterar los resultados. Además, no se debe someterlo al frío, es decir, meterlo a la refrigeradora. (Con información de Reuters)