COVID-19: recomiendan no usar vacuna de AstraZeneca con mayores de 65 años

De acuerdo a la Junta Nacional de Vacunación de Austria, no es recomendable que se use la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en mayores de 65 años, pues no hay data suficiente sobre su efectividad y seguridad en este grupo etario.

El organismo señaló también que de haber problemas logísticos que impidan el uso de las otras dos vacunas aprobadas por la Unión Europea (BioNTech/Pfizer y Moderna), se podrá usar el fármaco de AstraZeneca también en personas mayores de 65 años.

La escasez de vacunas en Europa ha originado un lento avance del proceso de vacunación. En Austria, las autoridades de ese país prevén empezar a vacunar desde el 7 de febrero con el inmunizador de AstraZeneca, sin embargo, parece difícil que el nuevo fármaco permita alcanzar el objetivo de vacunar a toda la población mayor de 65 años para finales de marzo, como se planificó en un primer momento.