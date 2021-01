VIDEO: vecino se niega a suspender fiesta Covid-19 y grita “puedo hacer lo que quiero en mi casa”

Pese al avance de la pandemia de coronavirus en todo el mundo, muchas personas no toman en serio la enfermedad y no acatan las medidas dictadas por los gobierno para evitar los contagios. Las fiestas Covid-19 no solo se organizan en el Perú, también en México.

Precisamente, fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien difundió imágenes de una intervención a este tipo de reuniones. “Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia (…) se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid-19”, escribió junto a los videos.

En uno de los videos se puede observar a un trabajador de la alcaldía pidiendo a un hombre que finalice la reunión por seguridad sanitaria y para evitar contagios. Sin embargo, pese a la petición una de las personas del domicilio se niega y grita “Puedo hacer lo que quiero en mi casa”.