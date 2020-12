Polémico: abuela exige a su hija que le pague por cuidar a su nieto

Una mujer ha causado polémica por decidir cobrar a su hija una tarifa económica por cuidar a su nieto cada vez que ella no pueda, informó el medio New Zealand Herald.

Dijo sentirse feliz por cuidar y pasar tiempo con su nieto, pero que “no es una guardería” y tiene problemas económicos, por eso tomó la polémica decisión de cobrarle a su propia hija. “Por supuesto, que estoy encantada de pasar tiempo con mi nieto, pero le he explicado que necesito que me pague 12 dólares australianos -unos 10 euros- la hora”, manifestó la anciana, y añadió “No soy una guardería, tengo mi vida (...) Trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa”.

Este hecho sucedió en Australia y abrió un debate que está pendiente, pues no solo en este caso particular, sino el hecho de si las amas de casa deberían recibir una pensión económica por cuidar de lunes a domingo el hogar, limpiando y cocinando sin descanso.