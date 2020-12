Científico israelí afirma que hay países que tienen trato con extraterrestres desde hace años

El científico, militar y docente israelí, Haim Eshed (86), quien lideró el programa espacial de su país entre 1981 y 2010, ha sorprendido a la comunidad internacional con sus recientes declaraciones al periódico Yedioth Aharonoth.

Habla de la presencia de extraterrestres y de acuerdos de cooperación con algunos países. Según dijo, Israel y Estados Unidos llevan tratando con los aliens durante años, siendo un elemento recurrente en sus políticas internas.

Foto Vandal

“Los Ovnis han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista. Trump estuvo al borde de revelarlo, pero los aliens de la Federación Galáctica dijeron: Espera, deja que la gente se calme primero. Ellos (los aliens) no quieren causar histeria masiva. Ellos buscan que estemos cuerdos y comprensivos” declaró al matutino hebreo el reconocido investigador.

“Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los aliens. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos. Ellos, también, están investigando e intentando comprender el universo y nos quieren como ayudantes. Hay una base en las profundidades de Marte, donde están sus representantes y también los astronautas estadounidenses”, señaló enfático.

“Si hubiera dicho esto hace cinco años, ya hubiera sido internado. Donde sea que fui con esta información, dijeron que perdí la mente. Hoy ya hablan diferentemente. No tengo nada que perder. Recibí mis grados académicos y premios, soy respetado en universidades del extranjero donde también cambia la tendencia”, añadió Haim Eshed.