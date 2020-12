Oposición venezolana acepta “reto” de Nicolás Maduro

En Venezuela, los dirigentes opositores Javier Bertucci, Henri Falcón y Bernabé Gutiérrez reaccionaron a la promesa de Nicolás Maduro, quien afirmó que si la oposición gana las elecciones parlamentarias, dejará la presidencia.

Hace unos días, Maduro señaló: “Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela”.

Tras estas declaraciones, sus adversarios políticos frente a este “reto”, dejaron claro que aceptaban el planteamiento del actual jefe de Estado venezolano y que “el pueblo hablará en las urnas”.