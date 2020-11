Indignación en Chile: jefe de la Policía renuncia tras la muerte de dos menores por bala

Chile también sufre por una crisis política y social. El país vecino realizó manifestaciones pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, sin embargo, la violenta represión de los carabineros generó la muerte de dos menores de edad.

Ante esta situación, el jefe de la Policía chilena, Mario Rozas, renunció luego que desde meses atrás se pidiera su destitución por denuncias por violación a los derechos humanos durante las protestas sociales.

Varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales han dado informes sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes policiales conocidos como Carabineros en Chile. "Muchos chilenos ven que el orden público y los derechos humanos no son respetados, por eso se requiere una reforma integral de Carabineros cuya esencia es que Carabineros se subordine plenamente al control civil, y esa reforma hay que hacerla ahora ya, no pude esperar ni un minuto más", dijo Sergio Micco, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, informó AFP.