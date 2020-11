EN VIVO | Elecciones en EEUU | Biden y Trump se juegan la Presidencia en un recuento ajustado en cinco estados

Las elecciones en Estados Unidos se han convertido en un choque sin precedentes. La lucha por la Presidencia entre el mandatario Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se dirime en cinco estados: Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvania y Carolina del Norte. Se necesitan 270 votos del Colegio Electoral para ganar la Casa Blanca.

El exvicepresidente cuenta con 253 votos (algunos medios le otorgan 264 porque incluyen Arizona, aunque expertos sostienen que esa concesión es precipitada). Biden lograría la victoria solo con sumar Pensilvania, o con Arizona y Nevada, incluso forzaría como máximo un empate si alcanzara quitarle Georgia a los republicanos.

Mientras que el candidato republicano posee 214 votos. Los estados en disputa se asignan por el sistema the winner takes it all, es decir, quien obtenga el triunfo, aunque sea por una papeleta a su favor, se lleva todos los votos electorales. Trump tendría que sumar a Carolina del Norte y Alaska, casi seguras, para que añaden a su contador.

Lo que queda por recontar:

Pensilvania - 20 votos electorales: es el estado clave. Si Joe Biden lo gana, se acabó la partida y no necesitaría nada más, a la espera de las batallas judiciales.

Arizona - 11 votos electorales: Joe Biden está en cabeza por unas 47.000 papeletas, con un 50,1% frente al 48,5% de Trump.

Georgia - 16 votos: actualmente, Joe Biden está en cabeza por primera vez de 917 votos…y subiendo. Solo quedan 2.500 por contar del condado de Clayton.

Nevada - 6 votos: en el estado de Nevada, que incluye las ciudades de Las Vegas y Reno, quedan por contar 190.000 papeletas, es decir un 11% del total.

Carolina del Norte - 15 votos: los republicanos han ganado este estado en nueve de las diez últimas elecciones. Solo logró sus 15 votos electorales Barack Obama en 2008.

Alaska - 3 votos: también Alaska falta por añadir sus resultados al conteo, aunque probablemente tardarán, ya que se incluirán los recibidos hasta el 10 de noviembre.