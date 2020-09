EEUU: gobernador pone de ejemplo a Perú para no volver a la cuarentena

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso de ejemplo a nuestro país para explicar por qué no volverá a retomar la cuarentena en dicho estado norteamericano, y que priorizará las medidas para generar empleos.

“Conseguimos puestos de trabajo, 74.000 creo (…) Imagínense si hubiéramos cerrado el estado, hubiéramos perdido otros 400.000 empleos. Y entonces creo que entendemos lo que tenemos que hacer: no volveremos a mandar nunca más ninguna cuarentena. La cuarentena más draconiana ha sido impuesta en Perú y tienen la mayor mortalidad per cápita del mundo”, precisó el funcionario durante la sesión informativa en Florida Central.

Pese a que ha sido cuestionado por negarse a disponer el confinamiento, DeSantis dijo que el número de pacientes con coronavirus hospitalizados está “por debajo del 60 por ciento en todo el estado desde el pico de julio”.

“Tienen la mortalidad per cápita más alta del mundo por COVID-19 y en el mejor de los casos lo que hará el bloqueo es retrasarla. No reduce la mortalidad final, crea muchos otros problemas con la mortalidad en los que mucha gente no necesariamente se enfoca “, agregó el gobernador de Florida.