Muere “El Loco” Valdés, padre de Cristian Castro, a los 89 años

Tras una larga batalla contra el cáncer, el actor mexicano Manuel “Loco” Valdés, murió a los 89 años de edad a las 3:40 de la madrugada de este viernes, según confirmó su hijo, Marcos Valdés.

Como se sabe, el también padre del cantante Cristian Castro se encontraba delicado de salud con problemas como cáncer de piel, de cerebro y agua en los pulmones. Además había superado varias operaciones de anestesia general, quimioterapias, inmunoterapias e implantes.

A través de redes sociales, diferentes famosos internacionales lamentaron su deceso, entre ellos Verónica Castro, quien fuera su pareja y padre de su hijo mayor, Cristian Castro. “QEPD MANU”, escribió en su cuenta de Twitter.

INSTRUCCIONES:

Según contó su nieto Iván, el ‘Loco’ Valdés habría estado preparado para dejar este mundo e incluso dejó instrucciones a la familia: ''Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar'', fue lo que dijo el artista según su nieto.

Además le habría precisado que no dejaría ninguna herencia pues no tiene nada. ''Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir''.