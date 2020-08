EEUU: Joe Biden se pone por delante de Trump en preferencias electorales

A menos de tres meses de las votaciones, el candidato demócrata aventaja a su rival y actual mandatario por nueve puntos, según encuestas.

El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, sacó nueve puntos de ventaja frente a su contendiente, el actual presidente Donald Trump.

Un 50% de encuestados por el diario The Wall Street Journal y la cadena NBC señaló que votaría por Biden. El 41% prefiere a Trump, a poco menos de tres meses de las votaciones.

Biden asumirá oficialmente su candidatura en la Conveción Nacional Demócrata, junto a su nominada a vicepresidenta, Kamala Harris, y recibirá el apoyo de figuras como Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.

El demócrata lleva ventaja en temas de salud, inmigración y capacidad para unificar al país. No obstante, su margen no es efinitivo, pues este 2020 no es un año común, y se evalúa la votación vía correo.