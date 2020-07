Presidente de México: "No está demostrado" que la mascarilla impida el contagio de Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que "no está científicamente demostrado" que la mascarilla evite el contagio de coronavirus, y defendió su decisión de no usarla en los espacios en los que puede mantener la "sana distancia".

"No quiero entrar en polémica sobre este tema, pero si se considera que con esto se ayuda, entonces lo haría desde luego. Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado", expresó el mandatario.

"A mí, tanto el doctor Jorge Alcocer (secretario de Salud) como el doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud) me han dicho de que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia", señaló.

"En los lugares donde sí es necesario, donde es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En el avión lo piden y me lo pongo", añadió el presidente mexicano.

Apuntó, que desde el inicio de la pandemia, que lleva 41 900 decesos y 370 700 enfermos en el país, dejó la gestión en manos de los "especialistas" dado que los políticos no son "todólogos" ni "sabelotodos".