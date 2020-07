Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó que dio positivo a COVID-19

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que dio positivo al nuevo coronavirus. A través de sus redes sociales, dio detalles de su estado de salud tras contagiarse de covid-19.

La jefa de Estado boliviana señaló que se encuentra bien y se mantendrá en cuarentena. Además, resaltó que continuará trabajando de manera virtual pero en aislamiento durante dos semanas.

“Me hice la prueba (de coronavirus) y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual en aislamiento”, señaló.

Cabe resaltar, que la mandataria se realizó la prueba luego que varios de los integrantes de su equipo de trabajo, que trabajan junto a ella desde el inicio de la pandemia, dieron positivo al coronavirus.