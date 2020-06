Estudio revela que asteoride acabó con dinosaurios y no erupciones de volcanes

Un estudio realizado por un equipo de investigadores del Imperial College de Londres, la Universidad de Bristol y el University College de Londres (Reino Unido), revela que un asteroide acabó con los dinosaurios.

Dicha conclusión fue publicada este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y reveló que un asteroide se estrelló contra la Tierra hace unos 66 millones de años hizo que la tierra sea inhabitable para los dinosaurios.

Es la primera vez que se confirma cuantitativamente esta teoría y no los efectos de las grandes erupciones volcánicas. Esto debido a que el asteroide formó el cráter de Chicxulub, al noroeste de la península de Yucatán, en México.

El autor principal de la investigación, Alessandro Chiarenza, explica que el asteroide ocasionó un invierno eterno durante décadas, que "acabó con los ambientes adecuados para que los dinosaurios vivieran".

Con información de EFE.