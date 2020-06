Profesor boliviano recorre el campo en bicicleta para dictar clases a sus alumnos en cuarentena

AFP

Pese a que la pandemia obliga a las personas a permanecer en cuarentena, algunas actividades esenciales se eximen de esa imposición. Ese es el caso del profesor boliviano Wilfredo Negrete, quien aprovecha la modalidad de educación semipresencial para recorrer el campo en bicicleta con el objetivo de dictar clases a las zonas rurales cercanas a su vivienda.

“Como tengo la bicicleta y salíamos al mercado, he agarrado mi pizarrita y me he lanzado a las casas de los estudiantes”, comentó a la agencia AFP este docente de 35 años, cuya labor ganó notoriedad en las redes sociales.

El profesor Wilfredo quien recorre el campo tres veces por semana imparte sus clases en Aiquile, una pequeña localidad ubicada en el departamento de Cochabamba y conocida a nivel mundial por su festival de charango.

AFP

Desde que el coronavirus irrumpió en Bolivia en marzo, las asistencias a las escuelas quedaron suspendidas.

En esa misma línea, las autoridades recomendaron que la educación virtual sea a través de internet, sin embargo, tales herramientas no están a disponibles en los niños y adolescentes de bajo recursos.

AFP

Por ese motivo, Wilfredo Negrete emprendió la iniciativa de enseñar a los alumnos en sus casas en medio de la crisis por el Covid-19.