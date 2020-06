Sobrina de Donald Trump publicará libro sobre la vida del exmagnate inmobiliario

La única sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manda a publicar un libro crítico de su tío, con revelaciones familiares poco halagadoras.

La editoria que publicará este manuscrito es Simon & Schuster, anunció que Mary Trump, hija del hermano mayor del presidente, retráta al exmagnate inmobiliario y a la familia tóxica que lo crió, cabe señalar, que es el primer libro crítico del mandatario escrito por un familiar.

Titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), el libro de 240 páginas será lanzado a la venta el 28 de julio, indicó Simon & Schuster al reseñar la obra en su sitio web.

Mary Trump, es una psicólogoa de 55 años, que arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar como su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial, indicó la editorial.

La autora relata “la extraña y dañina relación entre Fred Trump (abuelo de Mary Trump) y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald”, añadió.

El diario The New York Times informó asimismo que en el libro la autora revela que fue una fuente importante de la cobertura del periódico sobre las finanzas del presidente y que le entregó documentos impositivos confidenciales.

El libro, será publicado justo antes de la Convención Republicana en agosto, cuando su tío será nominado oficialmente como candidato del partido a la reelección para las elecciones del 3 de noviembre.