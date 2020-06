Dexametasona, el fármaco que estaría salvando a pacientes graves con Covid-19

Un estudio realizado por investigadores de la universidad británica de Oxford reveló que el uso del fármaco dexametasona está teniendo buenos resultados en pacientes con coronavirus en estado crítico, un hallazgo que ha sido calificado como un gran avance ya que podría salvar miles de vidas en todo el mundo.

Los dos investigadores principales del Recovery Trial, ensayo clínico en el Reino Unido que analiza los posibles tratamientos para casos de COVID-19, señalaron que este medicamento redujo en aproximadamente un tercio la mortalidad de los pacientes hospitalizados con ventilación mecánica.

Para los científicos británicos Peter Horby y Martin Landray, se trata del primer fármaco que ha demostrado que puede salvar vidas, pero precisan que ha funcionado en pacientes con coronavirus que necesitan asistencia para respirar y no en aquellos que presentan síntomas leves.

“Este es un resultado completamente convincente. Si uno mira a los pacientes que no necesitaban ventiladores pero que recibían oxígeno, también hubo una reducción significativa del riesgo de aproximadamente un quinto”, dijo Landray. “Sin embargo, no vimos ningún beneficio en aquellos pacientes que estaban en el hospital, tenían covid, pero cuyos pulmones funcionaban lo suficientemente bien, no tomaban oxígeno ni respiradores”, señalaron en una rueda de prensa.