Le roban bicicleta a joven pero tuvo un final feliz

Un repartidor de Rappi en Colombia, identificado como Jorman Ceballos, se hizo viral en Twitter gracias al final que tuvo, tras haber sufrido el robo de su medio de transporte.

Esta historia comenzó con un tuit de René Jassir Lapeira, contando el robo de la bicicleta del repartidor el lunes en la tarde.

"Le robaron la bicicleta con la que trabaja, estaba llorando pensando en qué iba a ser de él ahora, no tiene ni cómo regresarse a su casa. Tal vez alguien tenga una bicicleta en su casa que no use y que para él será su sustento", indica el tuit acompañado de una fotografía.

Le robaron la bicicleta cuando realizaba un giro de dinero a Venezuela | Fuente: Twitter

Paso poco más de dos horas y llegó la ayuda al joven. Otro usuario de Twitter, William Torres publicó mediante su cuenta, una foto del repartidor con una nueva bicicleta.

Asimismo, la cadena de buenas acciones no terminó ahí. Este miércoles, William Torres publicó una foto de Jorman, con compras del mercado para repartirlo a dos personas en necesidad en medio de la crisis económica causada por el coronavirus.