EEUU: Pentágono desclasifica videos de tres avistamientos ovnis

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó este lunes de manera oficial, tres grabaciones de avistamientos de “fenómenos aéreos no identificados” (OVNI) en 2004 y 2015.

El Departamento de Defensa “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, dijo el Pentágono.

La grabación fue compartida por uno de los tripulantes que presenciaron la escena y luego publicada por To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en 2017 y 2018, respectivamente.

Cabe resaltar, que la Armada de Estados Unidos reconoció que las tres grabaciones eran reales en el año 2019. Sin embargo, hasta el momento no se había difundido el material de manera oficial.