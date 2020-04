COVID-19: Nueva Zelanda dio por "eliminada" la pandemia en el país

Primera ministra Jacinda Ardern llamó, no obstante, a seguir tomando medidas, aclarando que esta buena noticia no significa el fin total del virus en el territorio. Foto: Getty.

La primera ministra, Jacinda Ardern, anunció que el coronavirus ha sido "actualmente eliminado" en Nueva Zelanda, tras una semana donde el número de contagios no pasó de un dígito y se registró solo uno el domingo. No obstante, el Gobierno llamó a seguir tomando medidas, aclarando que esto no significa el fin total del virus dentro del territorio, indicó BBC Mundo.

"Estamos abriendo la economía, pero no la vida social", dijo Ardern en su conferencia diaria acercade la situación de la pandemia en el país insular. Esta noticia llegó horas antes de que Nueva Zelanda saliera de su nivel más duro de restricciones sociales.

Desde el martes se podrán reanudar actividades como los servicios de atención médica y actividades educativas no esenciales, pero se pedirá a los ciudadanos seguir en sus casas y evitar en lo posible las interacciones sociales.

Nueva Zelanda reportó menos de 1500 casos confirmados o probables de COVID-19 y 19 muertes en total. El país introdujo algunas de las restricciones más duras del mundo desde el principio de la pandemia, cuando solo registraba unas pocas docenas de casos.