Captan a pingüinos recorriendo calles de Sudáfrica aprovechando la cuarentena

La cuarentena adoptada por diversas naciones del mundo para frenar el avance del COVID-19 ha sido aprovechada por algunos animales, quienes han decidido recorrer las calles de las ciudades vacías.

Tal es el caso de un pueblito cercano a la Ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde un grupo de tres pingüinos "Jackass" fueron captados haciendo de las suyas, aprovechando la casi nula ausencia de actividad humana.

El hecho que fue captado en video, pudo ser presenciado por vecinos de la zona que decidieron no acercarse para no incomodarlos. Por su parte algunas personas manifestaron que esta clase de situaciones no son extrañas y que por el contrario son comunes en diversas zonas del país.