Reino Unido: prohíben anuncio de hamburguesa ‘vegetariana’ en cadena de comida rápida

Autoridad de estándares de publicidad determinó que campaña publicitaria de Burger King podía resultar engañosa para un sector de consumidores.

Aún en medio de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo, las polémicas en torno a la publicidad y la industria alimentaria no se detienen. La Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido (ASA, por sus siglas en inglés), prohibió una campaña publicitaria de Burger King para promover su nueva hamburguesa debido a que esta podía resultar engañosa para un sector de consumidores.

Según la entidad, la forma en que se presentaba la propuesta del nuevo sándwich podía engañar a los consumidores haciéndolos creer que el ‘Rebel Whopper’ era apto para veganos. El producto básicamente reinterpreta una propuesta clásica de la compañía, reemplazando la carne.

En lugar de una hamburguesa de vacuno, la nueva Whopper cuenta con una de origen vegetal. Sin embargo, se cocina en las mismas planchas que el resto de hamburguesas animales. Además, entre sus ingredientes incluye mayonesa.

Así, este producto no sería apto para veganos ni vegetarianos, lo cual no está claro para la ASA en la publicidad de Burger King. La entidad se basa en tres publicaciones de Facebook que resaltan el logo de The Vegetarian Butcher junto al sándwich.

“Diez denunciantes, que entendieron que el Rebel Whopper no era apto para veganos o vegetarianos y personas con alergias al huevo porque se cocinaba junto con productos cárnicos y utilizaba mayonesa a base de huevo, cuestionaron si las afirmaciones ‘100% Whopper. No carne’ y ‘hamburguesa en base a planta’ en los anuncios (mencionados anteriormente) eran engañosas”.

“Consideramos que la presencia del logotipo de The Vegetarian Butcher, la paleta de color verde y que el momento en que el anuncio y el lanzamiento del producto coincidían con Veganuary (enero vegano), contribuyeron a la impresión de que el producto era adecuado para veganos y vegetarianos”, consideró la ASA.

Es por ello que la Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido determinó que los anuncios del Rebel Whopper no deben aparecer nuevamente en su forma actual. Por su parte, Burger King se defendió señalando que “se había comunicado claramente” los hechos.

Una “letra pequeña”, indicaron, advertía que la hamburguesa se cocinaba con productos cárnicos. “Desde el principio comunicamos que Rebel Whopper está dirigido a un público flexible”, señalaron en un comunicado recogido por BBC.