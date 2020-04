Selena Gomez demanda a compañía de videojuego de moda por usar su imagen

Selena Gomez demandó por 10 millones de dólares a los creadores de un videojuego, tras acusarlos de usar su nombre e imagen pese a que no dio ningún tipo de autorización para ello.

Según reveló el portal E!News, el staff de abogados de la estrella juvenil entablaron la demanda contra la empresa de software y tecnología que han creado la aplicación Clothes Forever- Styling Game.

La defensa legal de la artista señala que la app creada compañía amenaza la reputación de su cliente porque está "llena de errores" y, además, cobra a los usuarios para poder descargarla.

“Interactúa con las modelos y celebridades más bellas; ¡Como las Kardashian, Gigi, Beyonce, Taylor y más vendrán y pedirán TU consejo de moda!”, es el texto que promociona el videojuego en redes sociales y en la que aparece la intérprete de Lose You To Love Me.