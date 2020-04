OMS condena propuesta de usar África para probar vacuna del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó como “declaraciones racistas” la propuesta de dos científicos de utilizar África para probar una vacuna contra el coronavirus.

"Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", indicó el director general de la OMS.

Si bien no se especificó a qué científicos se refería pero se da luego que se filtró una conversación entre un investigador del Instituto francés de Investigación Médica (Inserm) y un jefe de servicio de un hospital de París.

Ambos hablaron de probar una vacuna para el COVID-19 en África. “Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, manifestó Adhanom Ghebreyesus.