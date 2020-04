Francia: médico se disculpa por sugerir tratamiento para el COVID-19 en África

Médico francés se disculpa este viernes por sugerir que un posible tratamiento para el coronavirus debería probarse en África.

Jean-Paul Mira, jefe de UCI del hospital Cochin en París, realizó comentarios discriminatorios durante una entrevista en el canal de televisión francés LCI.

El especialista preguntó: “Si me permiten ser provocativo, ¿no deberíamos hacer el estudio en África, donde no hay máscaras, tratamiento o cuidados intensivos, un poco como se hace, por cierto, para ciertos estudios de SIDA o con prostitutas? Probamos las cosas porque sabemos que están muy expuestos y no se protegen”.

Sin embargo, Camille Locht, director de investigación de Inserm de Francia, respondió “Tiene razón. Y, por cierto, estamos en el proceso de pensar en paralelo sobre un estudio en África (...) Eso no nos impide, en paralelo, también pensar en un estudio en Europa y en Australia”.

Dichos comentarios provocaron indignación en los televidentes y se hizo sentir en las redes sociales.

Fuente: Twitter

En comunicado el viernes, la red del hospital de París, señaló las disculpas de Mira diciendo: “Quiero presentar todas mis disculpas a aquellos que se sintieron heridos, conmocionados e insultados por los comentarios que expresé torpemente en LCI esta semana”.