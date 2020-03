Jair Bolsonaro sobre el COVID-19: “¿Van a morir algunos? Van a morir, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad”.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cuestionó los datos de muertos por el nuevo coronavirus en el estado de Sao Paulo, con cuyo gobernador, Joao Doria, mantiene un duro enfrentamiento por su gestión ante la pandemia del COVID-19.

“En Río de Janeiro, hasta los datos de ayer [jueves] había nueve muertos, y 58 en San Pablo. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra muy grande para San Pablo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de San Pablo, sobre todo por las medidas que él (el gobernador Joao Doria) tomó”, declaró Bolsonaro en una entrevista telefónica con el canal Band TV.

En otro momento de la entrevista el mandatario, que lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, que tilda de “gripecita”, comparó la pandemia del nuevo coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito. “¿Van a morir algunos? Van a morir, oye, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad. No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60,000 muertes de tráfico al año, ¿verdad?”, señaló.

Según Bolsonaro, las cuarentenas pueden provocar un “caos” social con “saqueos de supermercados” y representan una amenaza para la “normalidad democrática”.

“San Pablo no va por el buen camino, la población ya entendió que él (Doria) exageró en la dosis, espero que se tome un comprimido de humildad”, agregó Bolsonaro.