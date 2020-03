Floyd Mayweather.: hallan muerta a su expareja y madre de sus tres hijos

La noche del último lunes, Josie Harris, expareja sentimental del boxeador estadounidense, Floyd Mayweather​ Jr., fue encontrada muerta dentro de su vehículo en la ciudad de California.

Según información del portal TMZ, la Policía llegó al lugar tras ser alertados a través de una llamada telefónica. Al revisar la unidad encontraron a la mujer sin signos vitales en la escena que podría ser considerada del crimen.

No se descarta ninguna hipótesis. Si bien es cierto el cuerpo no presenta signos de violencia, las autoridades no han eliminado la posibilidad que se trate de un homicidio.

Como se sabe, Josie Harris tiene tres hijos con el boxeador sin embargo la relación amorosa entre ambos se vio marcada por denuncias por abuso, tanto física como psicológicamente por parte del deportista.

ANTECEDENTES POLICIALES

En una de las seis denuncias, la mujer contó que en setiembre del 2010 Floyd entró a su casa de Las Vegas mientras dormía, la tomó del cabello y luego la atacó frente a sus hijos. Harris afirmó que su hijo mayor, Koraun, salió de la casa y alertó a un guardia de seguridad para que llamara a la policía.

Un año después el boxeador negó los cargos y en una entrevista con la periodista Katie Couric dijo que solo trató de contener a Harris que estaba drogada: “¿Reprimí a una mujer que estaba drogada? Sí, lo hice. Entonces, si dicen que es violencia doméstica, ¿sabes qué? soy culpable. Soy culpable de restringir a alguien”.

Su expareja se indignó por la entrevista y luego demandó a Mayweather por más de USD 20 millones por difamación. El caso aún está en curso.