Joven crea truco para impedir robos en su casa

La idea de esta joven obtuvo buenos resultados que ahora todos quieren imitar causando revuelvo en las redes sociales por el ingenioso truco para evitar robos al paso.

La joven de nombre Katie Camarena vive en Porterville, Carlifornia (Estados Unidos), indicó que su vecindario esta pasando por serios problemas de inseguridad y que los métodos comunes para frustrar robos ya no funcionan, ya que los malhechores se las ingenian para realizar su propósito como sea.

Por ello, Katie decidió instalar un aspersor con presión de agua y que se activa al detectar el más mínimo movimiento.

Como se puede observar el vidéo compartido en Facebook, el sujeto iba a cometer una vez más sus fechorías y al no percartarse de la trampa no le quedó de otra, más que salir del hogar.

Esta publicación ha sido viralizado y llenó de comentarios por la ingeniosa idea de la familia Camarena. Incluso han recibido recomendaciones para mezclar el agua con pintura u otras sustancias.