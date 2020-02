Estudio revela que uno de cada cuatro franceses no se baña todos los días

Un estudio del Instituto de Opinión y Marketing en Francia y en el extranjero - IFOP que demuestra que un 25% de franceses no se baña todos los días. Las prácticas de higiene no se limitan al baño sino incluso al lavado de manos como práctica cotidiana. Según la investigación, menos del 30% se lava las manos después de haber tomado un transporte común. Cifras que no dejan de ser inquietantes en tiempos de coronavirus.

Si bien a inicio de los años 50, solo la mitad de las mujeres francesas se bañaba, esto se debía a que la mayoría de ellas no tenía las comodidades suficientes para hacerlo. Solo 51% de francesas tenía agua caliente en casa, solo 10% tenía un baño en casa y solo el 3% tenía una ducha o una tina.

En nuestros tiempos la situación ha cambiado enormemente ya que el 99,5% de los franceses tiene una ducha en casa, sin embargo, estas mejoras en el nivel de vida no van de la mano con los hábitos de limpieza, lo que hoy, en pleno contexto de expansión del coronavirus en Francia, se torna problemático.

Cabe señalar que entre las recomendaciones de la OMS para evitar el contagio figuran el aseo como práctica sistemática para luchar contra este virus.