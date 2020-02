Director de la OMS sobre coronavirus: “Con las medidas adecuadas, puede ser contenido”

La OMS también advirtió que ningún país debe sentirse libre de tener casos de coronavirus ya que "Este virus no respeta fronteras, no distingue entre razas o etnia".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado este jueves que el coronavirus puede ser contenido, siempre y cuando, se empleen las formas propicias.

"Este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas, puede ser contenido. Ese es uno de los mensajes clave de China”, indicó el representante de la OMS. “La evidencia que tenemos es que no parece haber una transmisión comunitaria generalizada (…) La contención es posible. De hecho, hay muchos países que han conseguido exactamente eso", comentó Tedros en la rueda de prensa diaria de la organización sobre el coronavirus.

Para Tedros, el foco de la preocupación está fuera de China. En el resto del mundo se han contabilizado 3 mil 474 casos en 44 países, y 54 muertes. Incluso, en los últimos dos días, el número de nuevos casos reportados en lugares ajenos a Asia ha superado a los nuevos diagnósticos en China.

"Si actuáis agresivamente ahora, podéis contener este virus. Podéis evitar que la gente enferme. Podéis salvar vidas. Así que mi consejo a estos países es que se muevan rápidamente", aseveró y pidió a cada país estar listo para su primer caso.

“Ningun país debe asumir que no tendrá casos, eso podría ser un error fatal. Este virus no respeta fronteras, no distingue entre razas o etnias. La clave no es solo evitar que los casos lleguen sino lo que haces cuando tienes casos”, concluyó.