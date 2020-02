China prohíbe "completamente" comercio y consumo de animales salvajes por Coronavirus

El comité permanente del Parlamento chino aprobó la propuesta de “prohibir completamente” el comercio de animales salvajes. Decisión se da luego que la Universidad Agrícola del Sur de China (SCAU) revelara que el coronavirus podría haberse propagado de murciélagos a humanos a través del tráfico de pangolines.

La medida tiene el objetivo de abolir la mala costumbre de sobreconsumir animales salvajes y proteger de forma eficaz la salud y la vida de la población.

Cabe señalar que hoy se confirmó que 4 nuevos países (Afganistán, Irak, Baréin y Kuwait) reportaron fallecidos a causa de la epidemia, por lo que ya son unos 30 territorios, aparte de China, los que sufren este brote.

Mientras tanto Wuhan, lugar donde se originó la epidemia, continúa aislada desde hace un mes. El ayuntamiento anunció el lunes que los no residentes podrían abandonarla si no presentan síntomas y si no estuvieron en contacto con pacientes infectados.