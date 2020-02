Coronavirus: OMS advierte de que “se agota el tiempo para actuar” ante la expansión de la epidemia

Ha pasado un mes. El 22 de enero, en China, en Wuhan, la capital de Hubei, se dieron a conocer los primeros casos de infección por el nuevo coronavirus. Al día siguiente esa ciudad fue bloqueada por cuarentena.

Con el paso de los días se le sumarían una quincena más, con cerca de 60 millones de habitantes. Hoy es ya una epidemia y presenta numerosos brotes en varios países y amenaza con convertirse en una pandemia mundial que los médicos no saben si acabará desapareciendo, como en el caso del SARS, o se convertirá en endémica entre poblaciones de riesgo, como el sida.

Los casos se han extendido a otras dos docenas de países, tres de los cuales -Corea del Sur, Irán e Italia- han vivido un súbito aumento de contagios dentro de sus fronteras en los tres últimos días.

La estrategia de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que declaró la alerta internacional el 30 de enero, de centrar la lucha en evitar que el brote pudiera asentarse en otros países ha permitido ganar tiempo, según apuntan los expertos.

Pero el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado que "Se agota el tiempo para actuar" y controlar la enfermedad antes de que se convierta en un problema global. Y ha expresado su preocupación por aquellos casos en los que el origen del contagio no está claro: los de personas que no han viajado a China o no han mantenido contacto con otra persona enferma.

Cabe indicar que la OMS ha corroborado los estudios chinos elaborados entre miles de pacientes, en China ya se han infectado casi 77.000 personas, de las que más de 2.400 han fallecido, que encuentran que el 80% de los contagios tienen carácter leve; un 20% grave o muy grave, y un 2% acaban en muerte.