Deshielo en Antártida aumentará varios metros el nivel del mar en los próximos siglos

El calentamiento global causado por el propio hombre continúa generando estragos en nuestro planeta. En los últimos 40 años, la pérdida anual de hielo de la Antártida se aceleró con fuerza por lo que investigadores han expresado su preocupación por el inminente incremento del nivel del mar en los próximos siglos.

“En la medida en que se sigue deshaciendo la capa de hielo de la Antártida, anticipamos un alza del nivel del mar de varios metros en la Antártida en los próximos siglos”, con un calentamiento global provocado por el hombre, escribió Eric Rignot, profesor de ciencia del sistema terrestre en la Universidad de California, Irvine, quien encabeza a otros científicos en Francia, Holanda y Estados Unidos.

La pérdida de hielo del continente blanco subió a la cifra neta anual de 252.000 millones de toneladas entre 2009 y 2017 desde el promedio de 40.000 millones de toneladas de 1979 a 1990, según el estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En general, los científicos dijeron que el derretimiento de la Antártida sumó un volumen equivalente a 13,2 milímetros de alza del nivel del mar en las últimas cuatro décadas.

El estudio de PNAS estimó que la Antártida perdió 169.000 millones de toneladas anuales de hielo entre 1992 y 2017, por sobre las 109.000 millones de toneladas anuales del mismo período estimadas el año pasado por un grupo más amplio de investigadores de varios países.