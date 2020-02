Polémica en Colombia: mujer abortó legalmente a los siete meses de embarazo

Angie Palta es el nombre de la mujer cuyo caso ha remecido a Colombia. Esta joven, residente de Popayán en el departamento del Cauca, interrumpió su embarazo de manera legal tras siete meses de gestación.

En declaraciones previas a realizar el aborto, indicó no sentirse preparada para ser madre. “Cuando nos enteramos, a mí alegría no me dio” dijo Palta y contó que muchas veces no se realizó chequeos médicos, “no, no quería, no quiero y no me siento preparada” explicó.

Tras evaluaciones psicológicas, la interrupción voluntaria de su embarazo fue autorizado por una clínica bajo el aval del Gobierno y Profamilia, organización que provee servicios de salud reproductivos.

Cabe mencionar que el aborto en Colombia está permitido en tres casos: cuando peligra la vida o salud de la madre, al presentar malformación del feto o cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

Juan Pablo Medina, expareja de la joven, realizó un plantón en el frontis del centro médico en donde Palta se sometería a la operación, y anunció que tomaría medidas legales contra ella por presunto homicidio.